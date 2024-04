VITALE si rafforza nel Debt Advisory con l’ingresso di Goffredo Guizzardi

VITALE: annunciata la nomina di Goffredo Guizzardi come nuovo Senior Advisor

VITALE, affermata società indipendente di consulenza finanziaria, ha annunciato il recente ingresso di Goffredo Guizzardi nel ruolo di Senior Advisor. Con una carriera di oltre 20 anni nel settore del corporate & investment banking, Guizzardi porterà una vasta esperienza e una profonda competenza nel campo del capital structure advisory, debt advisory, structured finance, leveraged and acquisition finance, e asset based finance. Prima di unirsi a VITALE, Guizzardi ha ricoperto ruoli di rilievo nel business finance & advisory di Unicredit. In particolare, ha guidato le attività di finanziamento e consulenza, inizialmente focalizzandosi sul mercato italiano e successivamente assumendo responsabilità a livello globale come Co-Head Global Financing & Advisory.

In seguito, è stato nominato Head of Group Specialized Lending, sovrintendendo a tutte le attività di business di finanza strutturata, le operazioni di cartolarizzazione e l'attività di portfolio management del Gruppo. Guizzardi ha anche fatto parte del Global Transaction Credit Committee e del Supervisory Board di Unicredit Bank Repubblica Ceca e Slovacchia. Il suo ingresso in VITALE si colloca all'interno di un ambizioso piano di sviluppo del business della società nel campo del debt advisory. L'obiettivo è quello di offrire alle aziende un servizio di consulenza di alto livello per la raccolta di capitale di debito, in un contesto macroeconomico sempre più complesso. VITALE mira a fornire soluzioni flessibili e personalizzate, adattandosi alle esigenze delle imprese che preferiscono canali alternativi di finanziamento.

VITALE ha recentemente ampliato la propria offerta di servizi introducendo VITALE Debt & Grant, una società specializzata nella ricerca e nell'ottenimento di finanziamenti agevolati (grant), garantiti e alternativi. Questa nuova iniziativa conferma l'impegno di VITALE nell'offrire soluzioni su misura per le esigenze finanziarie delle imprese. Attualmente, VITALE conta su un team di circa 60 professionisti, il cui costante impegno ha portato a una crescita significativa dell'azienda negli ultimi anni. La società ha inoltre annunciato la nomina di sette nuovi partner, tre dei quali saranno ufficializzati durante la prossima assemblea.