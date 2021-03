Carbonara Day, gli americani se la inventano col pomodoro: no degli italiani

Se ci metti anche la salsa di pomodoro non è più carbonara. È il responso dato dal 95% degli italiani intervistati - quasi 4000 persone - in un sondaggio di Unione Italiana Food su sulla cosiddetta Smoky Tomato Carbonara, invenzione degli americani lanciata un mese fa dal New York Times.

Il rifiuto verso questa "innovazione" emerge in occasione del "Carbonara Day", una "spaghettata social" in onore della famosa ricetta, in programma per il 6 aprile e congegnata dai pastai di Unione Italiana Food con il supporto di Ipo - International Pasta Organisation. L'argomento dell'appuntamento e della ricorrenza è "MyCarbonara".

La giornata prevede che tanto tradizionalisti quanto innovatori siano chiamati a condividere la loro "Carbonara perfetta" a partire dalle 12, seguendo il dibattito sui canali social WeLovePasta e con gli hashtag #CarbonaraDay e #MyCarbonara. Il #Carbonara Day, che partirà alle ore 10 con un live twitting, avrà tra le star i pastai di Unione Italiana Food, lo chef Luciano Monosilio, lo youtuber e pasta lover Wilwoosh e Eleonora Cozzella, foodwriter, esperta di pasta nonché autrice del libro "La Carbonara perfetta". Durante l'incontro verranno dati consigli pratici, informazioni e curiosità relative al piatto. Si parlerà di come preparare la carbonara, cioè se ci sia solo un modo per farla e 5 ingredienti prescritti (pasta, guanciale, pecorino, uovo, pepe) o se non non ci si debbano porre limiti alle rivisitazioni della ricetta nel rispetto di quella originale. Ad oggi il #CarbonaraDay ha raggiunto in 5 anni una platea potenziale di oltre 1 miliardo di persone. Perché la pasta è sempre la pasta.