Carnevale, scatta la sagra del falso: sequestrati 12 milioni di maschere

Gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato 12 milioni articoli di Carnevale non a norma, tra cui: maschere, vestiti, parrucche, trucchi. Il tutto era conservato in un grande deposito all'ingrosso situato alla periferia est di Roma.

Il materiale sequestrato non era a norma perché non rispettava la normativa nazionale ed europea. Se messo in vendita avrebbe fruttato milioni di euro, comportando però un rischio per la salute dei clienti. Il rappresentante legale della società è stato segnalato.