Caro libri, Zingaretti regala bonus alle famiglie ma arriverà solo a ottobre

La Regione Lazio ha disposto 20 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà economica per fare fronte al rincaro dei libri. Ma il bando partirà solo a ottobre, con scuole già iniziate e soldi già spesi: il bonus sa di beffa. I rimborsi saranno erogabili una volta sola e il contributo è di 150 euro per gli studenti delle scuole medie e 200 per quelli delle superiori.

Il caro energia si è ripercosso anche sui libri di testo che ogni anno le famiglie con gli studenti devono acquistare in vista dell'anno scolastico e la Regione Lazio ha predisposto 20 milioni di euro per il bonus rivolto alle famiglie in difficoltà economica che hanno più accusato il rincaro del materiale scolastico, ma i tempi della manovra fanno discutere.

La modalità di ottenimento

Il bonus che arriverà in ritardo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e private paritarie del Lazio e sarà erogabile una volta soltanto. Sono previsti 150 euro per gli studenti delle scuole medie e 200 euro per quelli delle superiori e i destinatari dell'intervento sono i genitori, a cui sarà necessario fornire un certificato di pagamento, fattura o scontrino. Al momento della richiesta del contributo, le famiglie residenti nel Lazio, dovranno risultare idonee nel rientrare nella fascia dell'indicatore ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 30.000,00 euro. Il link sarà disponibile sul sito della regione Lazio, ma per il rimborso delle spese che hanno già effettuato, le famiglie rischiano di dover aspettare troppo tempo.