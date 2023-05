Comunali Lazio, Latina prossima al ribaltone: FdI fa il pieno di voti

Comunali Lazio: la città di Latina è prossima al ribaltone. Tutta la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 70,31%. Fratelli d'Italia ha fatto il pieno di voti, raggiungendo il 32,49%. E' ormai pressoché sicuro che Matilde Eleonora Celentano, la candidata del centrodestra, sarà la nuova prima cittadina di Latina, senza passare dal ballottaggio.

“E' stata una vittoria esaltante – ha commentato la Celentano – sono orgogliosa di questo obiettivo raggiunto. Saremo una maggioranza coesa e lavoreremo di squadra. Un risultato storico essere il primo sindaco donna di questa città”.

Per quanto riguarda le altre liste della coalizione, dopo Fratelli d'Italia c'è Rinascimento Sgarbi-Fare Latina ha raggiunto il 14,48%. Segue Forza Italia con l'11,23% e la Lega con il 9,01%. Segue infine la Democrazia Cristiana-Udc con 5,43%.

La sconfitta del centrosinistra e di Damiano Coletta

Il sindaco uscente Damiano Coletta è uscito sconfitto e termina quindi il suo mandato da sindaco. Una fine travagliata quella del suo ultimo mandato: eletto nell'ottobre del 2021, dichiarato decaduto dal Tar, rieletto a settembre 2022 ma senza maggioranza in Consiglio Comunale e infine sfiduciato da quest'ultimo. E ora non riconfermato dagli elettori. Coletta ha concesso la vittoria all'avversaria chiamandola al telefono. “È stato uno dei primi a chiamarmi, lo ringrazio” ha detto infatti Matilde Eleonora Celentano.

La coalizione del centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle si è fermato al 29,69%. Il Pd si è fermato all'11,83%. Seguono le liste civiche “Latina Bene Comune” con l'8,56% e “Per Latina 2032” con il 4,32%. Il 5 Stelle si è fermato al 2,96%.

Aprilia in bilico

Se a Latina la vittoria del centrodestra sembra ormai scontata, ad Aprilia la situazione è più in bilico. Con 13 sezioni scrutinate su 52, la cittadina ha premiato con il 47,5% il centrodestra che sostiene il candidato sindaco Lanfranco Principi. La coalizione di liste civiche che sorreggono invece la candidata sindaca Luana Caporaso ha raggiunto invece il 40%. I 5 Stelle si sono fermati al 5,09%. La cittadina si avvia quindi a un ballottaggio.

Terracina: altro trionfo del centrodestra

Il centrodestra ha trionfato anche a Terracina. Secondo le prime sezioni scrutinate, la coalizione che sosteneva il candidato sindaco Francesco Giannetti ha infatti ottenuto il 68,3% delle preferenze. Fratelli d'Italia ha preso il 30,9%, la Lega il 18,6%. Giannetti sembrerebbe destinato a diventare sindaco senza ballottaggio. Sconfitto il candidato del centrosinistra Fabrizio Sauro. Il centrosinistra, comprendente anche i 5 Stelle, staccato si ferma ad appena il 13,8%. I 5 Stelle crollano al 3% e il Pd si fermano all'8,5%.

Gli altri comuni al voto in provincia di Latina

A Bassiano è stato eletto sindaco Giovanbattista Onori, per la "Lista Civica per Bassiano". A Campodimele è stato invece eletto Tommaso Grossi per "I giovani Campodimele". A Lenola tutti i voti sono andati a Fernando Magnafico con la lista "Insieme per Lenola". Segue Roccagorga con la nuova sindaca Carla Amici, sorretta dalla lista civica omonima. Il nuovo sindaco di Sonnino è Gianni Carroccia, eletto con la lista "Sonnino insieme".

La Citta Metropolitana di Roma: il centrodestra al 70% anche a Fiumicino

Le prime due sezioni scrutinate a Fiumicino sembrano decretare la fine della stagione del centrosinistra. Il candidato sindaco Mario Baccini è in vantaggio con il 71,36%. Il centrosinistra con il candidato sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca si ferma invece al 25,84. Non più del 2,8% per i 5 Stelle e il loro candidato Walter Costanza.

Pomezia

Il centrodestra è in vantaggio con il 55,24%. Veronica Felici si avvia ad essere la nuova sindaca della cittadina. Fratelli d'Italia si attesta al 31,3%, la Lega all'11,5% e Forza Italia al 5,7%. Il centrosinistra che sosteneva Eleonora Napolitano, si è fermato al 22,4%. Il Pd si attesta al 14,8%. Tengono i 5 Stelle, con la candidata Stefania Padulo: 15,3%.

Velletri, Santa Marinella e Rocca di Papa verso il ballottaggio

Anche a Velletri le prime sezioni scrutinate danno il centrodestra è in vantaggio con il 44,12% con il candidato sindaco Ascanio Cascella. Staccato Orlando Picci, il candidato sindaco del centrosinistra con i 5 Stelle, che si è fermato al 34,57%. Se i dati saranno confermati anche Velletri al ballottaggio.

Il centrosinistra è riuscito ad arrivare in vantaggio insieme al Terzo Polo a Santa Marinella, con il candidato sindaco Pietro Tidei (padre della consigliera regionale Marietta Tidei). Tidei ha preso il 55,8%. Molto probabile il ballottaggio con il candidato di centrodestra Domenico Fiorelli che ha preso invece il 33,2%.

A Rocca di Papa le elezioni sono più combattute: la cittadina dei Castelli si avvia ad un ballottaggio. Il centrodestra di Massimiliano Calcagni è in vantaggio con il 39%. A poca distanza il centrosinistra con Francesco De Santis al 36%. I 5 Stelle e alcune liste civiche hanno sostenuto invece Veronica Cimino con il 22%.

I risultati in provincia di Rieti

Tutte scrutinate le sezioni in provincia di Rieti. A Belmonte Sabina ha vinto Danilo Imperatori con la lista civica “Insieme per Belmonte”, a Borgorose ha vinto Mariano Calisse alla testa di “Azione e Futuro”, a Rocca Sinibalda Stefano Micheli con “Rinnovamento comunale” e infine a Varco Sabino ha vinto Giuseppe Adamo Camillo Gerbino con la lista civica “Varco nel Futuro”.

I risultati in provincia di Viterbo

Finito lo spoglio anche in provincia di Viterbo: il nuovo sindaco di Valentano è Stefano Bigiotti con la lista “Cambia Valentano”, a Vallerano è stato eletto Adelio Gregori con “Obiettivo Vallerano” e a Vignanello ha vinto Federico Grattarola, con la lista “Vignanello nel Cuore”. Infine a Sutri è stato eletto Matteo Amori, alla testa della lista "Per Sutri".

Sgarbi sindaco di Arpino

Ad Arpino in provincia di Frosinone Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco con il 45,19% (anche se mancano ancora due sezioni da scrutinare).