Comunali Viterbo: il Centrodestra corre diviso, asse Pd-M5s. I candidati

Le amministrative 2022 sono alle porte e Viterbo è pronta a scegliere il suo sindaco, dopo che la città è stata commissariata il 27 dicembre del 2021. Ma i cittadini avranno un bel da fare per scegliere chi prenderà le redini della Città dei Papi.

Ben 8 candidati si presentano per la fascia tricolore di Viterbo. Il Centrodestra corre separato: da una parte c’è infatti la candidata di Fratelli d’Italia, Laura Allegrini, già vicesindaco sotto la giunta di Giovanni Arena; dall’altra c’è invece Carlo Ubertini sostenuto da Lega e Forza Italia. Il Centrosinistra invece ha ricreato l’asse Pd-M5S, candidando l’attuale assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli. Gli altri sfidanti sono Chiara Frontini, che alle scorse elezioni riuscì ad arrivare al ballottaggio. Luisa Ciambella, sostenuta dalla lista Bene comune, Carlo D’Ubaldo con Sinistra per Viterbo, gli euroscettici di Italexit rappresentati da Marco Cardona e Giovanni Scuderi per la lista Cambiamento

Comunali Viterbo, la candidata di Fratelli d’Italia: Laura Allegrini

“Uno dei punti del mio programma è quello di trasformare Viterbo in una città dal turismo internazionale, rivalutando e rivitalizzando il Centro storico, riportarci servizi e riportare gli uffici comunali, con turismo lento”, ha detto la senatrice Allegrini. “Il secondo punto è quello di lavorare progetti esecutivi Pnrr cronoprogramma stretto, fare in modo a luglio con questi progetti pronti per nn perdere i fondi accordati. Un altro punto fondamentale sarà quello di sistemare il decoro della città, cioè manutenzione meglio organizzata, la raccolta rifiuti e la manutenzione del verde. Ma sarà anche necessario riassestare la macchina amministrativa per proseguire su questa strada. Ma ciò dipende anche dal bilancio che ci ha lasciato il commissario, che ovviamente non abbiamo fatto noi. Nei primi 100 giorni mi impegnerei nella riorganizzazione delle manutenzione, e inizierai una trattativa con la Banca d’Italia per il palazzo che è in centro, dove riportare gli uffici comunali”.

Comunali Viterbo, Alessandra Troncarelli

“Il primo intervento sarà quello di implementare i fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, andando a programmare risorse adeguate anche per la pulizia delle erbe infestanti. Partiremo quindi dalla cura e dal decoro della città e questo percorso andrà portato avanti su un binario parallelo: centro storico e frazioni. Altra nostra premura sarà quella di potenziare l’autonomia delle frazioni, riattivando i servizi essenziali e potenziando i collegamenti con il centro città. Infine, la nostra terza priorità sarà quella di innovare il metodo di approccio alla gestione della macchina amministrativa”. Se Alessandra Troncarelli dovesse diventare sindaco di Viterbo si impegnerebbe a sfruttare i fondi del Pnrr. “Nei prossimi mesi arriveranno diverse risorse tra Pnrr e programmazione europea 2021-2027, e noi dobbiamo essere pronti a finalizzarle nel migliore dei modi per lo sviluppo della città. Punteremo sul rendere questa città più vivibile mediante l’organizzazione di eventi, approfondimenti, seminari, convegni e workshop”.

Viterbo è il capoluogo del Lazio più grande per abitanti, tra quelli chiamati a votare per scegliere il primo cittadino. Il comune è infatti composto da una popolazione di 63.209 abitanti, mentre gli elettori chiamati alle urne sono 53.052, divisi in 66 sezioni.