Concerti, arte e letteratura a Roma, la Nuvola dell'Eur ospita Petrarca

Petrarca e il Cantico dei Cantici saranno i grandi protagonisti della cultura all'Eur. La Nuvola di Fuksas ospiterà un ciclo di conferenze-concerto sui grandi artisti del '500 e '600. Gli eventi sono organizzati da Eur Culture Per Roma e Istituzione Universitaria dei Concerti.

“Le Arti sorelle” saranno protagoniste di un ciclo di conferenze-concerto alla Nuvola dell’Eur il 20 febbraio e il 6 marzo prossimi. A cura di Eur Culture Per Roma e IUC Istituzione Universitaria dei Concerti, La Sapienza Antica, riflessioni d’amore in poesia, arte e musica tra ‘500 e ‘600, si inserisce nella stagione culturale realizzata da EUR Spa, che conta eventi artistico-culturali rivolti a tutte le fasce d’età, offrendo al pubblico la possibilità di apprezzare nello stesso evento, il filo rosso che unisce la produzione letteraria, visiva e musicale, e riconoscere le affinità che governano immagini, parole, suoni.

Pomeriggi dedicati all'arte

Da Tiziano e Giorgione fino ad Artemisia Gentileschi, da Palestrina a Monteverdi, dal Cantico dei Cantici a Francesco Petrarca. Due pomeriggi dedicati al mondo dell’arte rinascimentale e barocca in compagnia di storici d’arte e di letteratura quali Augusto Gentili, Costanza Barbieri, Renzo Bragantini e la partecipazione del Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini, interpreti tra i più raffinati del panorama europeo per la musica antica.

Il Canzoniere di Petrarca in scena il 20 febbraio

Petrarca divenne il protagonista delle composizioni del '500 e del '600. Il 20 febbraio, a partire dalle ore 18, in scena “Il Canzoniere di Petrarca” con Augusto Gentili e Renzo Bragantini. Le musiche sono di Marenzio, Monteverdi, G. Gabrieli, J. de Wert.

Il 6 marzo il Cantico dei Cantici

Il Cantico dei Cantici con Costanza Barbieri e Renzo Bragantini. Musiche di Palestrina, Lasso, Merula, Carissimi, Victoria, Monteverdi, Anerio. Pur assimilato dalla tradizione ebraica e cristiana alle manifestazioni della divinità nei confronti del suo popolo, il Cantico dei Cantici non ha mai smesso di stupire per la sensualità che straborda dai suoi versi, diventando oggetto di numerosi compositori. L'appuntamento è alla Nuvola per il 6 marzo alle ore 18.