Coronavirus, giornalista Rai positivo al test: ricoverato allo Spallanzani

Il Coronavirus colpisce anche la Rai: un giornalista dell'azienda è risultato positivo al primo tampone per il Covid-19 ed è stato immediatamente ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma in buone condizioni. Il dipendente è stato in trasferta nella zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni.

“L’Azienda – scrive la Rai in una nota – è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall’epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore e la Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si è trovato nei pressi delle aree rosse e gialle”.

“Il dipendente Rai positivo al COVID19 e ricoverato allo Spallanzani è in buone condizioni. Ha un link epidemiologico con zone del Veneto, dove si era recato per lavoro. Non è un nuovo caso, ma già inserito nel bollettino di lunedì dell'Istituto Spallanzani". Lo comunica in una nota l’Assessorato regionale alla Sanità e Integrazione sociosanitaria.