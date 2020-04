Coronavirus Lazio: vaccino antinfluenzale obbligatorio per over 65 e sanitari

Coronavirus, vaccino antinfluenzale obbligatorio per tutti i cittadini over 65 anni ed il personale sanitario del Lazio: ora è ufficiale.

"E’ stata firmata l’ordinanza dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su proposta dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. L’obbligo sarà a decorrere dal 15 settembre 2020 in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale", comunica la Regione Lazio.

"La mancata vaccinazione per il personale sanitario - viene precisato dalla Regione Lazio - comporterà l’inidoneità temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa ai sensi del Dg. 81. La mancata vaccinazione per le persone ultra 65 anni comporterà l’impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione che non consentano di garantire il distanziamento sociale. Inoltre, vi è una forte raccomandazione di effettuare il vaccino antinfluenzale per tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni attraverso il pieno coinvolgimento dei pediatri di libera scelta".

"Con questa ordinanza il Lazio raccoglie l’appello lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per ridurre i fattori confondenti per il Covid-19 in presenza di sintomi analoghi", commenta Zingaretti. "E’ una grande operazione di tutela della salute pubblica. Ricordiamo inoltre che ogni anno sono numerosi i decessi per complicanze soprattutto nelle persone più fragili e croniche", afferma D’Amato.