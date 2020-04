Coronavirus e le mascherine di Zingaretti: ecco tutta la verità sul pasticcio

Coronavirus: per le mascherine acquistate dalla Regione Lazio di Nicola Zingaretti tramite la società Ecotech, arriva il giorno del giudizio. Lunedì alle 14 il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile del Lazio dovrà mostrare tutte le carte di un pasticcio senza precedenti.

Fatture di acquisto, tempi di consegna, mascherine effettivamente ordinate e tutta la documentazione relativa prima all'ordine e gli anticipi milionari e poi le forme di tutela che la Protezione Civile dovrebbe aver preso per garantire agli anticipi corrisposti alla Ecotech ci sia stata una reale fornitura nei tempi indicati. Soprattutto dovrò chiarire il giallo della revoca dell'ordine, a sua volta revocato con una nuova conferma e la validità della fidejussione bancaria presentata dalla società.

Tutte le carte in possesso del presidente Zingaretti, dell'assessore alla Sanità D'Amato e del direttore dell'Agenzia Carmelo Tulumello dovranno essere rese pubbliche ai membri della XII Commissione Regionale che ha invitato i vertici della Regione in una speciale audizione-verità. E non solo le carte Ecotech dovranno essere mostrate ma anche il totale degli acquisti dei dispositivi di protezione individuali completati dalla Regione Lazio e il loro costo, così da permettere un confronto sulla validità economia o meno degli acquisti, rispetto ai prezzi di mercato.

A presiedere la Commissione sarà chiamato Sergio Pirozzi di Fratelli d'Italia che, tecnicamente, dovrebbe giocare in tandem con la leghista e vicepresidente Laura Corrotti della Lega, anche se il bilanciamento politico dei componenti la Commissione è ovviamente sbilanciato in favore del Pd che schiererà 4 dei 7 componenti. E sarà interessante capire l'atteggiamento di Marco cacciatore, unico componente del Movimento Cinque Stelle presente in commissione, alla luce della nuova ma mai sancita alleanza tra Pd e cinque Stelle.

E la vicepresidente della Commissione Laura Corrotti annuncia battaglia: “Accolta la mia richiesta dei giorni scorsi in cui chiedevo al presidente Pirozzi di convocare in commissione il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Tulumello affinché possa venirci a relazionare su tutta la vicenda delle mascherine e più in generale sulle procedure di affidamento delle forniture, oltre ad aiutarci a chiarire eventuali responsabilità su questo pasticcio. Mancano pochi giorni e lunedì prossimo sapremo la verità su una vicenda che ha interessato tutto il nostro personale sanitario, oltre che i cittadini laziali”. L'appuntamento è per lunedì alle ore 14. La seduta, anche se virtuale, è pubblica per chi ne fa richiesta.