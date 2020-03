Coronavirus: nel Lazio 97 casi, 54 a Roma. Positivi 4 medici dell'Umberto I

Sono arrivati a 97 nel Lazio i casi positivi al Coronavirus, oltre i 3 guariti. Di questi, 31 sono in isolamento domiciliare, 55 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva. A Roma 54 i positivi: tra i nuovi contagiati 4 medici del Policlinico Umberto I e 3 specializzandi, tutti in isolamento domiciliare in buone condizioni.

I casi nel dettaglio

Sono 54 attualmente le persone colpite dal Covid-19 a Roma. La Regione ha reso noto i dati delle sei Asl, da cui si può risalire al totale. Nella Asl Roma 1 non ci sono casi, 200 persone in sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 2 invece i casi sono 20, con 516 persone in sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 3 c'è 1 caso positivo in sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 4 1 caso positivo in sorveglianza domiciliare, come altre 161 persone; positiva al virus anche una coppia di Civitavecchia posta in isolamento. Nella Asl Roma 5, 247 persone in sorveglianza domiciliare e 9 casi positivi. Infine, nella Asl Roma 6, 581 persone in sorveglianza domiciliare. 21 casi positivi, per i quali è stato ricostruito il link epidemiologico.

Per quanto riguarda le altre Asl della Regione, nell'Asl di Latina 350 persone in sorveglianza domiciliare, 38 casi positivi, 23 ricoverati, 10 in sorveglianza domiciliare e 5 trasferiti; nell'Asl di Frosinone 304 persone in sorveglianza domiciliare, 11 casi positivi e 5 posti liberi di terapia intensiva; nell'Asl di Viterbo 120 persone in sorveglianza domiciliare, 4 posti in più di terapia intensiva entro il 13 marzo ed un medico positivo ricoverato a malattie infettive; nell'Asl di Rieti 97 persone in sorveglianza domiciliare, 3 casi positivi e si sta lavorando per aumentare 11 posti letto di terapia intensiva.

Nuovi posti di terapia intensiva

Gli ospedali stanno mettendo a disposizione nuovi posti per la terapia intensiva. Al Policlinico Tor Vergata da giovedì nuovi 8 posti letto #covid19; al Policlinico Gemelli allestiti 3 reparti per il Covid-19 e da oggi 31 nuovi posti letto e di 16 terapia intensiva; all'Ospedale Sant’Andrea da domani 20 posti in più di terapia intensiva e altri 20 dal 20 marzo.

D'Amato: "Nel Lazio il sistema tiene"

"Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni sono in prima linea per combattere il COVID-19”. Lo dichiara l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine dell’odierna riunione in videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl. “Il sistema sta tenendo – conclude D’Amato – e ci stiamo attrezzando per ogni scenario”. Durante la riunione è stato fatto un bilancio della situazione attuale: un volo notturno ha permesso il trasferimento in elicottero a Roma dall’ospedale di Bergamo di un paziente negativo al Covid-19 per portarlo in terapia intensiva post operatoria per liberare posti letto di terapia intensiva nel nord Italia. In mattinata c’è stato il trasferimento dall'Istituto Spallanzani di 5 pazienti positivi al Covid-19 che concluderanno la sorveglianza alla Cecchignola. "Un ringraziamento agli uomini della Difesa, all'Ares 118 e allo Spallanzani per la preziosa collaborazione", conclude.

Ordinanza della Regione per esentati da quarantena

La Regione Lazio ha aggiornato l’ordinanza tenendo conto delle disposizioni del Capo della Protezione Civile ad integrazione di quella di domenica sulle “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. Quella firmata lunedì - si legge in una nota congiunta dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del vicepresidente, Daniele Leodori - specifica i casi in cui la misura della permanenza domiciliare (quarantena) per coloro che provengono dalle ‘zone rosse’ non si applica: per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute; per spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate; per spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari; per spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.

Per la comunicazione delle comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi all’adempimento di un dovere o i motivi di salute sarà disponibile il questionario “SONO NEL LAZIO” (reperibile sul sito web della Regione Lazio a partire dalle ore 20 del 9 marzo 2020). L’ordinanza dispone inoltre che per le prestazioni di assistenza domiciliare integrata fornite dal servizio sanitario regionale queste dovranno essere assicurate dagli operatori mediante l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro. Gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono autorizzati a svolgere sedute di allenamento presso impianti sportivi (con le modalità indicate dall’art. 2, lett. g del DPCM 8 marzo 2020) e allo scopo di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E02, la scadenza del 31 marzo 2020 è differita al 30 giugno 2020”.