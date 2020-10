Coronavirus, nuovo picco nel Lazio: 359 contagi in un giorno, 144 a Roma

Sale ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: secondo il bollettino della Regione, giovedì 8 ottobre sono stati registrati 359 nuovi contagi, di cui 144 a Roma, e sei decessi. Battuto il precedente record di positivi scovato in un solo giorno di mercoledì: a Latina in arrivo ulteriori misure di contenimento.

“Su oltre 13 mila tamponi giovedì nel Lazio si registrano 359 casi e di questi 144 a Roma, 6 i decessi e 81 i guariti”. Così l'assessore alla Santa della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che aggiunge: “Il rapporto tra i positivi e i testati è al 2,7%. A lavoro per ulteriori misure di contenimento nella provincia di Latina come richiesto dalla Asl”.





Nella Asl Roma 1 sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sedici sono casi isolati. Si registrano tre decessi di 70, 85 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di dieci casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e ventuno i contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi di 63 e 76 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quindici contatti di casi già noti e isolati, due i casi di rientro dalla Romania e uno dalla Francia. Si registra un decesso di 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove contatti di casi già noti e isolati, due casi con link dalla Sardegna e otto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 43 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 42 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventisei contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale.

Nelle province si registrano 101 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ventinove i casi e di questi due sono casi di rientro dalla Lombardia. Due casi hanno un link con un cluster nella struttura ‘Città di Aprilia’ dove è in corso l’indagine epidemiologica e otto sono i casi con link familiare o contatto di caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano quaranta casi e si tratta di casi isolati a domicilio. Nella Asl di Viterbo si registrano diciotto casi e si tratta di dieci contatti di casi già noti e isolati. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e due in fase di accesso in pronto soccorso. Nella Asl di Rieti si registrano quattordici nuovi casi e si tratta di quattro contatti di un caso già noto e isolato.

Per quanto riguarda le lunghissime code e le attese infinite ai drive-in per i tamponi, D'Amato dice: “A breve il raddoppio dei drive-in e già oggi quattro in più. Avviate le procedure per la manifestazione di interesse verso medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che volessero eseguire in sicurezza i tamponi rapidi antigenici nei loro studi medici”.