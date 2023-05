Corruzione a Ostia, maxiretata: 12 arresti tra cui l'imprenditore Balini

A Ostia è scattata una maxiretata della Polizia Locale, che ha arrestato dodici persone per corruzione: tra questi anche l'imprenditore Fabio Balini, titolare dello stabilimento Shilling, sul litorale di Ostia. Le perquisizioni sono tutt'ora in corso.

Balini e altri nove arrestati sono finiti agli arresti domiciliari. Custodia cautelare in carcere invece per gli altri due. Si tratta in questo caso di due funzionari del Municipio X. In casa di uno di questi due sono stati trovati 65mila euro in contanti. Le indagini, condotte, dal procuratore aggiunto Paolo Ielo hanno portato alla scoperta di nove episodi di corruzione a carico dei due funzionari e di "soggetti privati interessati alle varie pratiche edilizie in qualità di titolari degli immobili o di architetti/ingegneri progettisti", come si legge nell'ordinanza del gip Maria Gaspari.

Le indagini

Grazie soprattutto alle intercettazioni telefoniche, gli inquirenti hanno scoperto, come si legge nell'ordinanza, “il fattivo interessamento degli indagati alla pratica riguardante lo stabilimento ‘Shilling’ di cui è concessionario Fabio Balini, dietro la promessa di un compenso il 29 novembre scorso e l’effettiva consegna il 5 gennaio scorso di una somma di denaro, prima da parte di un indagato, e poi da parte dello stesso Balini, somma in quest'ultimo caso di 5mila euro che in seguito, a causa dell'esito comunque negativo per Balini della conferenza di servizi, viene restituito, in attesa di un epilogo positivo della vicenda in futuro". In altre parole, secondo l'accusa, Balini e altri avrebbero corrotto i due funzionari del Municipio per avere dei certificati di conformità riguardanti gli stabilimenti balneari, in particolare lo Shilling di cui è titolare lo stesso Balini.