Covid-19, a Roma la variante brasiliana: chiusa scuola nel quartiere Africano

Chiusa la scuola media dell'Istituto Sinopoli-Ferrini a Roma, quartiere Africano, dopo che è stato rilevato un caso di variante brasiliana del Covid-19.

La Asl Roma 1 ha predisposto un controllo a tappeto con tamponi molecolari su tutti gli studenti e gli operatori, oltre alla sanificazione degli ambienti. Nei giorni scorsi già le sezioni di scuola materna ed elementare del plesso erano state chiuse, dopo la scoperta di un caso di coronavirus con la variante inglese. Ora la nuova chiusura, "fino a data da destinarsi" visti i tanti tamponi da eseguire.

Non è nota la virulenza della variante brasiliana del Covid-19. Ma poiché questa condivide diverse mutazioni critiche con le varianti inglese e sudafricana, è verosimile che abbia anch’essa un’alta capacità di infezione, una relativa resistenza al plasma iperimmune, ad alcuni anticorpi monoclonali e anche a certi vaccini, come già segnalato nelle altre due varianti descritte.

“È stato riscontrato un sospetto di variante brasiliana relativo all’istituto Sinopoli Ferrini, che è stato confermato dall’istituto Lazzaro Spallanzani", rende noto il Direttore Generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese. "La ASL Roma 1 - spiega - ha posto in essere tutte le misure previste dal protocollo Covid, ivi comprese le indicazioni in caso di sospetto o accertata variante. L’Istituto è attualmente chiuso per 5 giorni e verrà riaperto solo al termine di tutti i controlli ed in piena sicurezza. Oggi il personale scolastico è stato sottoposto a tampone, i contatti di caso sono stati testati e sono stati programmati i tamponi per tutti gli alunni, che verranno eseguiti nel corso della settimana”.