Covid, allarme dell'epidemiologo: "Siamo in endemia, ritorno alle mascherine"

Per il Covid arriva l'allarme dell'epidemiologo. Un Sos che indica la strada da seguire per evitare il dilare del virus: "Siamo in endemia - doce Ciccozzi - necessario un ritorno alle mascherine durante le vacanze estive".

Un monito che arriva come un fulmine a ciel sereno.

L'allarme

"Dai dati Covid emerge una certa stabilità dei contagi - spiega l'epidemiologo Massimo Ciccozzi - l'Rt si mantiene intorno a 1. Siamo nella fase endemica, lo sappiamo. Abituiamoci a vedere rialzi e cali della curva epidemiologica. Quali sono i sintomi estivi del Covid? Mal di testa, febbricola e raffreddore che durano circa 4 giorni. Il primo è più fastidioso ma nulla di più".

La variante KP.3

"La variante KP.3 è quella che sta circolando di più anche da noi, ma tutto il quadro era già atteso. Suggerisco, per non rovinarsi una eventuale vacanza visto che siamo già a luglio, di indossare la mascherina se si parte per un viaggio con l'aereo o il treno. Perché prendersi il Covid prima di partire e rovinarsi i pochi giorni di vacanza? Io la consiglio", conclude l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, intervenendo sull'andamento dei casi Covid in Italia che vede 3.855 casi nell'ultima settimana, con il record di 813 nel Lazio.