D'Amato: 3mila casi in meno rispetto a lunedì scorso, calo significativo

Calano i contagi nella Regione Lazio: rispetto a una settimana fa sono 3mila in meno i casi di covid 19 registrati. A comunicarlo l'Assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, che, alla luce di questi numeri, ha parlato della riduzione più significativa delle ultime settimane.

Oggi su 14.756 tamponi molecolari e 37.780 tamponi antigenici effettuati per un totale di 52.536 tamponi, si registrano 6.447 nuovi casi positivi (-6.547); sono 17 i decessi (+11), 1.789 i ricoverati (+41), 204 le terapie intensive (dato stabile) e 5.102 i guariti. Nella capitale si sono registrati 3733 casi.

Open Day di Pfizer per fascia d'età 12-17

Nella giornata di domenica 16 gennaio sono state effettuate quasi 52mila somministrazioni di vaccino, l'80% in più rispetto al target commissariale. Per quanto riguarda le dosi booster è stata superata quota 2,8 milioni ed è stato raggiunto il 55% della popolazione over 12. Per la fascia dei ragazzi (12- 17 anni) domenica 23 gennaio ci sarà un nuovo open day per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità. Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).