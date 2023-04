Dalla via Crucis al Colosseo ai musei: ecco gli eventi della Pasqua a Roma

Sarà una Pasqua caratterizzata da temperature più da fine inverno che da inizio primavera. Ma questo non impedirà a tanti romani di andare a passare le vacanze di Pasqua fuori città. Ma per chi decidesse di restare nella Città Eterna, ecco cosa offre la Capitale: dalla via Crucis ai musei aperti, dai parchi alle mostre.

Si parte la sera di venerdì 7 aprile con la tradizionale via Crucis al Colosseo, con Papa Franceco. La processione comincerà alle 21. Sarà chiusa anche la stazione della metro B Colosseo. Le limitazioni al traffico sono scattate alle 13: chiusa via dei Fori Imperiali, da piazza del Colosseo fino al piazza della Madonna di Loreto. Chiusa anche via Cavour, da largo Venosta a largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi e via Salvi. Saranno deviate le linee di bus che passano in queste vie. Dalle 15 in poi saranno chiuse anche via Vibenna e via San Gregorio. Chiuse anche le aree archeologiche dei Fori e del Palatino.

Musei e mostre

Torna il tradizionale appuntamento “Pasqua nei musei”, con aperture straordinarie eventi e mostre. L'entrata sarà gratuita per i possessori di Mic Card. Da venerdì 7 a lunedì 10, saranno aperti tutti i musei appartenenti al Sistema Musei di Roma Capitale. Tra i musei aperti ci saranno quindi i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco ecc. Oltre alle collezioni già visitabili in questi musei, sarà possibile visitare mostre e percorsi didattici.

Parchi

Al Parco Regionale dell'Appia Antica nel giorno di Pasquetta torna la campagna “Picnic sì, ma rifiuti no”. I Volontari per la Bellezza, distribuiranno agli ingressi del parco sia sacchetti per l'immondizia sia carte del parco che indicano dove buttare i rifiuti accumulati dai vari gruppi di persone durante la giornata. All'Eur, nel parco con il laghetto, sarà possibile ammirare la fioritura dei ciliegi giapponesi. A Pasqua e a Pasquetta saranno aperti il Roseto Comunale e l'Orto Botanico.

Per quanto riguarda i parchi a tema sia a Pasqua che a Pasquetta saranno aperti Roma Wolrd e Cinecittà World: quaranta attrazioni, per adulti e bambini, sei spettacoli, pranzi e cene a tema.

Bambini

Roma ha pensato anche ai più giovani. Al Bioparco di Roma nei giorni 7, 8 e 9 ci sarà l'iniziativa “Non tutte le uova contengono una sorpresa”. Si tratta di un'attività alla scoperta agli animali che depongono uova, come gufi, emù, pinguini e struzzi.

Al Castello di Lunghezza a Pasqua e a Pasquetta torna il Fantastico Mondo del Fantastico, con tanti eventi e attività dedicati ai bambini, accompagnati da mascotte uscite dalle fiabe come Cappuccetto Rosso, le Principesse Disney e il nostrano Pinocchio. Visto il grande successo della serie Netflix, tra i personaggi ci sarà anche Mercoledì Addams.

Fino al 10 aprile i bambini potranno partecipare alle iniziative di Cicero in Rome: lezioni, giochi e cacce al tesoro in alcuni dei luoghi più splendidi della Capitale. Tra questi l'Aventino, l'Isola Tiberina, il Museo Nazionale Romano, il Museo Civico di Zoologia e la Galleria di Arte Moderna.