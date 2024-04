Derby Roma Lazio: la bandiera lazio col topo costa 5mia ero di multa a Mancini

Il giudice sportivo di Serie A ha multato di 5.000 euro il difensore della Roma Gianluca Mancini per "avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva".

Il difensore giallorosso ha sventolato una bandiera biancoceleste con l'effigie di un topo al termine del derby vinto 1-0 sulla Lazio.

"Mancini? Credo che sia un brutto gesto, ma credo che a questo punto il giudice sistemerà quanto prima e quindi lascio evidentemente a lui il giudizio finale". Lo dice l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, nel corso della conferenza stampa di presentazione della 32esima giornata della Serie A dedicata alla promozione del Made in Italy in corso al Mimit a Roma, in merito all'episodio che ha visto coinvolto il difensore della Roma Gianluca Mancini che ha sventolato una bandiera della Lazio con il disegno di un topo dopo il derby vinto contro i biancocelesti.