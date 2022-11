Discoteche, barche e contanti, la dolce vita dei pusher: Sequestro da 15 mln

I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di confisca riguardante beni mobili e immobili, oltre a disponibilità finanziarie, per un valore di circa 15 milioni di euro, riconducibili a quattro pluripregiudicati, colpevoli di reati quali furto, truffa, riciclaggio, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti svolti dalle fiamme gialle del Gruppo di Frascati avevano evidenziato, oltre alla pericolosità sociale dei quattro, la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e l’ingente patrimonio, sequestrato nel 2019 e confiscato in primo grado l’anno successivo. Il decreto di confisca è avvenuto dopo la sentenza della Cassazione.

Nel patrimonio anche un locale della movida romana

I pregiudicati manifestavano tutti un elevato tenore di vita, con la frequentazione di esclusivi club della capitale e delle più rinomate località marittime, raggiunte a bordo di una imbarcazione a vela, anch’essa colpita dal provvedimento con cui lo Stato ha incamerato definitivamente nel suo patrimonio 30 tra ville, appartamenti e terreni, 90 auto, conti correnti, quote societarie, l’intero patrimonio di 9 società, tra le province di Roma e Latina, e un noto locale della movida romana in zona Tiburtina. Confiscato anche denaro contante per circa 100 mila euro.