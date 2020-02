Domenica ecologica e via libera: la As Roma rischia lo stadio Olimpico vuoto

Domenica 23 febbraio all'Olimpico la partita di Serie A Roma-Lecce rischia di essere senza spettatori: la combo “domenica ecologica” più “#vialibera” renderà pressoché impossibile per i tifosi giallorossi raggiungere lo stadio nonostante la modifica degli orari da parte della Raggi, a meno che non si affidino ai mezzi pubblici o al car sharing.

Domenica infatti è in programma il terzo appuntamento con le “Domeniche ecologiche”; le giornate di blocco della circolazione veicolare all'interno della ZTL ''Fascia Verde''. L'orario del blocco generalmente è dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 ma, a causa della partita della Roma in programmale alle 18, la Raggi venerdì mattina ha comunicato una modifica degli orari di divieto di circolazione, che per questa domenica saranno dalle 6:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 20.

In pratica con questi nuovi orari i tifosi giallorossi non avranno problemi ad uscire dallo stadio, potendosi così mettere subito in macchina o in moto, ma saranno costretti ad arrivare allo stadio ed aver parcheggiato entro e non oltre le 17, ben un'ora prima dell'inizio del match.

Gli unici modi per potersi recare così allo stadio senza un largo anticipo sono: l'auto elettrica o ibrida, per chi ne è in possesso; i mezzi pubblici; ed uno dei vari servizi di car sharing presenti in città.

Ma come se la situazione non fosse già abbastanza complicata, domenica è in programma anche il primo appuntamento con “#vialibera”, il circuito ciclopedonale di 15 chilometri dedicato dalle 10 alle 18 a pedoni e ciclisti. La rete ciclopedonale, off-limits per auto e scooter, attraversa tutta la città: tra le strade interessate via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci.

I prossimi appuntamenti di #vialibera saranno: 22 marzo, 10 maggio, 18 luglio, 13 settembre, 18 ottobre, 15 novembre.