Donna di 70 anni nascondeva nell'armadio 1 kg di cocaina e armi da guerra

Una donna di quasi settant’anni, residente nel centro di Nettuno, è stata arrestata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma dopo essere stata trovata in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina e di armi da guerra.

Strani movimenti intorno alla casa

Le "fiamme gialle" della Compagnia di Nettuno negli ultimi giorni avevano notato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione, situata a poche centinaia di metri dalla caserma della Guardia di Finanza.

La scoperta: cocaina, mitraglietta e proiettili

Nei giorni scorsi, una pattuglia impegnata nel controllo economico del territorio ha deciso di fermare la donna mentre usciva di casa per sottoporla a un controllo e procedere alla perquisizione del suo appartamento. Nonostante avesse dichiarato di vivere da sola e di non possedere né sostanze stupefacenti né armi, la perquisizione – condotta anche con il supporto dell’unità cinofila antidroga “Konan” – ha portato al rinvenimento di un contenitore nascosto in un armadio, al cui interno erano occultati oltre un chilogrammo di cocaina e un vero e proprio arsenale da guerra, comprendente una pistola mitragliatrice “Skorpion” di fabbricazione cecoslovacca, due caricatori e 148 cartucce di vario calibro.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, insieme al telefono cellulare della donna, che è stata arrestata e condotta presso la Casa Circondariale di Rebibbia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da guerra.