Elezioni Lazio, pronti gli assessori di Rocca. Strapotere FdI con 22 eletti

Elezioni Lazio, su 50 consiglieri più il presidente Francesco Rocca, Fratelli d'Italia si prepara a fare il pieno con almeno 22 consigliere; 3+3 spetteranno a Forza Italia e Lega, 1 alla Civica per Rocca. Dunque una maggioranza schiacciante.

Al Pd, secondo partito del Lazio secondo il complesso calcolo della legge regionale che prevede un quoziente come se fosse un proporzionale corretto, andranno 10 consiglieri, 2 a Italia Viva e 4 al 5 Stelle.

La prima lista degli assessori: non solo tra gli eletti

Silenzio per ora sugli assessori che dovrebbero comporre la Giunta Rocca, ma già da lunedì durante la festa al Comitato Rocca girava un foglietto con alcune indicazioni, frutto di una “equa spartizione” in virtù delle preferenze. Sicuramente avranno un posto in giunta il candidato di Meloni-Lollobrigida, Giancarlo Righini che ha superato le 21 mila preferenze, Massimiliano Maselli a quota 12 mila, Fabrizio Ghera con oltre 10 mila, Antonello Aurigemma che ha tagliato il nastro dei 9 mila voti e Roberta Angelilli con quasi 9 mila preferenze. Tra le sorprese Micol Grasselli, ingegnere di Fonte Nuova, che si è presentata agli elettori in accoppiata con Righini e che è arrivata secondo con 19 mila voti. Dovrebbero farcela ad entrare in Consiglio anche Monica Ciccolini e Francesca De Vito.

Alla Lega 4 consiglieri e 1 assessore

Più semplice il calcolo dei consiglieri della Lega che confermerà Pino Cangemi e Laura Cartaginese con la new entry Tony Bruognolo e forse col calcolo dei resti il quarto consigliere Paolo Della Rocca. Resta da capire se Pino Cangemi reclamerà un posto in Giunta, oppure si accontenterà della presidenza del Consiglio regionale.

Forza Italia chiede 1 assessore

Per Forza Italia, un seggio sicuro per Fabio Paolei, Diana Magari, Tiziana Pepe e Giorgio Simeoni. Fuori a meno di miracoli Enrico Cavallari che potrebbe essere ripescato se il maggiorente forzista Giorgio Simeoni, chiederà l'accesso alla Giunta.

La Civica Rocca potrebbe mandare in Giunta Carolina Casini

Alla Civica Rocca, posto garantito per Mario Crea e forse Civita di Russo. Mentre potrebbe essere recuperata con un posto dal assessore la pediatra Carolina Casini, pupilla del presidente Rocca.

Il Pd sotto il segno di Leodori

Il Pd, sempre secondo l'algoritmo della Regione Lazio, oltre allo sconfitto Alessio D'Amato dovrebbe far entrare in Consiglio il presidente facente funzioni Daniele Leodori, Eleronora Mattia, Emanuele Droghei, Michela Califano, Mauro Alessandri, Mario Ciarla e Rodolfo Lena. Salutano via della Pisana – a meno di sorprese nei seggi mancanti – l'ex assessore Massimiliano Valeriani e Cristiana Battaglia.

2 seggi a Italia Viva

Per Italia Viva, 2 seggi messi quasi al sicuro da Marietta Tidei e Luca Andreassi.

Il 5 Stella avrà 4 consiglieri

Infine il 5 Stelle che è passato da alleato di maggioranza a sparuta pattuglia guidata da Donatella Bianchi, insieme a Vincenzo D'Antò, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli. ripartizione dei seggi peri consiglieri è in attesa di essere confermata con lo spoglio delle ultime sezioni e gli eletti nelle Province.