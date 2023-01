Elezioni Lazio, si rifà vivo Zingaretti: “Possiamo vincere anche senza M5S”

Regionali Lazio, si rifà vivo Nicola Zingaretti , "Possiamo vincere, io ho lavorato tanto peruno schema che riproducesse l'alleanza del governo della regione. Ora è più difficile maricordo che nelle ultime elezioni regionali il M5s non è mai stato in alleanza con noi, eppureabbiamo vinto".

Lo ha detto l'ex presidente della Regione Lazio e deputato del Pd Nicola Zingaretti, nelcorso della presentazione della lista del Pd alle regionali.

"Per la prima volta, poi - ha detto ancora - dopo anno non si vota insieme alle elezioni politiche, quindi saranno fatte scelte sulla candidatura più credibile e non c'è dubbio che quella che guarda avanti è D'Amato. Se abbiamo a cuore la possibilità di creare lavoro, trasporti decenti, diritti, l'unica candidatura in campo che fermi il rischio di tornare indietroè D'Amato. Ha dimostrato di saperlo fare. Rispetto tutti ma è quello che può andare a testa alta e dire: vi potete fidare. Ora andiamo alla mischia democratica che serve a questa comunità”.

L'attacco alla Giunta Storace

Dimenticando i conti della Regione Lazio lasciti da lui e da Alessio D'Amato sulla Sanità, Zingaretti accusa la Giunta che fu di Francesco Storace prima del decennio Pd: “Nella prima Giunta che ho presieduto risultava una insolvenza finanziaria, nell'ultima c'erano 16 miliardidi investimenti di fondi Ue per il territorio. Quella voragine era figlia della classe dirigenteche oggi vorrebbe riprendersi la regione".