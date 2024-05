Er Brasiliano parlerà di droga ai giovani: la pena sociale per l'aggressione

Ci sono voluti sei anni ma alla fine è arrivata la sentenza per Er Brasiliano, al secolo Massimiliano Minnocci: per aver aggredito gli agenti sotto effetto di alcol e droga (come da sua ammissione), nel 2018, gli è stata inflitta una pena sociale.

Dovrà parlare di droga ai giovani.

Il rapporto con la droga

E dire che lui di droga se ne intende bene: anche numerose dirette Ig si è mostrato sotto l’effetto di cocaina e alcol e in un video faceva addirittura vedere i suoi acquisti di polvere bianca, specificando la qualità colombiana e peruviana. Poi un passato da pusher, sempre da sua ammissione nelle apparizioni alla Zanzara di Radio24. Insomma la materia o se volete la sostanza la conosce bene. La scorsa settimana gli è stata ritirata la patente perché sgommava a Porto Santo Stefano con la sua Porsche.

La sentenza

Oggi, lunedì 20 maggio, il giudice del tribunale Monocratico di Roma ha dato l’ok alla richiesta dell’avvocato Alessandro Marcucci, difensore dell’influencer romano, che altrimenti avrebbe rischiato 8 mesi di reclusione. Minnocci dovrà svolgere attività di “divulgazione” e “diffusione” delle informazioni riguardo “l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti”, oltre ai rischi delle conseguenze “di una vita ai bordi della legalità”, se non proprio totalmente fuori. Il tutto per prevenire “il rischio della devianza giovanile o nel caso peggiore nel recupero di una strada”, spiega il legale. Il Brasiliano terrà incontri una volta a settimana per 4 ore anche con scolaresche e realtà del territorio come polisportive e palestre.

Chi è Er Brasiliano

Ex ultrà della Roma, ma di fatto cacciato dalla Sud da anni, romano di Pietralata, un padre che ha scontato numerosi anni di carcere come lui stesso (detenuto per sette anni a Rebibbia) oggi è un influencer. E deve tutto proprio a quell’aggressione per cui oggi è stato condannato. Il video che lo riprendeva tipo Scarface sotto i colpi del mitra a petto nudo davanti a uno stuolo di agenti è diventato virale. Migliaia di visualizzazioni che hanno spinto il buon Minnocci a puntare sul web. E così ha iniziato a fare i video farsa in cui parlava di risse, minacce, droga e situazioni di strada.

Il video porno

Tra le ultime chicche della carriera di Minnocci c’è sicuramente il video porno con la Onlyfancer Michelle Comi: il popolo del web, viste le immagini, ha iniziato a sbeffeggiarlo: “Altro che brasiliano, bisogna chiamarlo cinese”, “A Brasilia sembra che hai un bruscolino”, tra i commenti sul suo profilo legati a misure non proprio da pornostar.