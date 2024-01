Esonero Mourinho, De Rossi fa retromarcia: il video del primo allenamento

Dopo il primo allenamento della Roma Daniele De Rossi fa retromarcia. Guardando i giocatori in campo a Trigoria meglio tornare indietro. Naturalmente è uno scherzo, un video che sta diventando virale in rete ha mandato al contrario le immagini girate della Roma per l'ingresso in campo del nuovo allenatore giallorosso.

Una scena esilerante e geniale che sintetizza un po' il pensiero di tutto: ma chi te l'ha fatto fare Daniele!?

Ritorno a casa

Scherzi e fake a parte De Rossi è tornato a casa sua. Nella trigoria dove conosce pure le buche sull'asfalto per arrivare (e possiamo giurare che sono davvero tante). Il primo allenamento del mattino, poi la rifinitura pomeridiana seguita da un lungo colloquio con la squadra. Poi i dialoghi coi singoli in campo, le mosse tattiche, la nuova impostazione di gioco. Una giornata piena come tutte quelle che seguiranno nei prossimi giorni. Bisogna ridare carica all'ambiente: correre, sudare, dare il fritto per la maglia. E De Rossi questo lo ha nel Dna. Da giocatore era così, in campo era così e chi lo conosce sa bene che pure in panchina è lo stesso.

L'avventura con la Spal e la strada del pullman sbagliata

La sua prima panchina non è stata un idillio: squadra mediocre, società con poche risorse e tanta fantasia da mettere in campo e trasmettere ai giocatori. Così non è stato e De Rossi fu esonerato. Un aneddoto che sta girandi in queste ore riguarda la partita a Genova della Spal: il pullman sbagliò strada e si perse girovagando mezz'ora prima di trovare il Marassi. Daniele lì capì che forse aveva fatto un azzardo ad accettare quel ruolo. Ma quella è un'altra storia. Roma e la Roma sono una fuoriserie che ha bisogno di un buon assetto per correre, ma le basi ci sono.