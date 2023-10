Expo 2030, i bookmaker inglesi tolgono dalle scommesse la vittoria di Riad

La corsa a Expo è finita. Almeno per i bookmaker inglesi che hanno deciso di non bancare più le scommesse sulla vittoria di Riad. Per gli scommettitori non c'è più partita: Roma non ce la farà mai a colmare il gap con l'Arabia Saudita. Un'altra batosta per il Campidoglio che non ne imbrocca più una.

Dopo la figuraccia fatta anche a livello mediatico per il nuovo sponsor dell'As Roma - Riyadh Season campeggerà per le prossime 5 stagioni sulle maglie giallorosse - e la freddezza della Premier Meloni nella gestione dell'affare Expo, il 28 novembre dovrebbe arrivare la vittoria per Riad e la sconfitta per la Capitale.

Le quote di Expo 2030

Fino alla scorsa settimana la vittoria di Riad per l'aggiudicazione dell'Expo 2030 era quotata a 2.50 mentre quella di Roma era a 4 (segno la Città Eterna è stata sempre in svantaggio a dispetto da quanto sbandierato dai politici di casa nostra). Oggi Roma è data a 7 volte la posta mentre per Riad non si accettano più scommesse. Una singolare coincidenza con la sponsorizzazione di Riyadh Season? Forse, o forse no. Fatto sta che ormai è rimasto solo Gualtieri a credere nel miracolo.

Carica Lazio

In questo tourbillon di situazioni arriva il sostegno a Roma da parte dell'altra squadra di Roma: la Lazio di Lotito. “La Lazio ha sempre manifestato la sua azione volta a tutelare l’aspetto valoriale dello sport nella sua interezza e degli interessi della città di Roma essendo la prima squadra della Capitale - dice il presidente laziale - e a tal fine metterà in atto ogni iniziativa possibile per sostenere la candidatura della città di Roma ad ospitare una manifestazione internazionale così importante come l’Expo 2030, per consentire alla Capitale d’Italia, ai suoi abitanti e all’intero Paese di avvalersi dei benefici di carattere economico e sociale che ne deriveranno nel presente e nel futuro”. Pronta la risposta ai cugini: la Roma mette lo sponsor di Riad sulle maglie? La Lazio inserirà quello di Roma Expo 2030. Un derby per una gara che ormai sembra indirizzata a senso unico.

Ma cosa è Riyadh Season?

Fa parte della Saudi Season, iniziativa guidata e pianificata da diverse autorità saudite interconnesse tra cui il Ministero della Cultura, l'Autorità Generale per l'Intrattenimento, l'Autorità Generale per lo Sport e il Saudi Exhibition and Convention Bureau sotto la guida di un comitato guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Il festival, slegato almeno ufficialmente all'assegnazione dell'Expo2030, si aprirà il prossimo 28 ottobre e vedrà l'arrivo di numerose aziende internazionali per promuovere le proprie attività e regalare mesi di intrattenimento tra musica, sport (ci sarà un'amichevole tra una squadra locale e la Roma) e ristorazione.

Le tappe dell'aggiudicazione di Expo

L'assegnazione e la scelta della città che ospiterà Expo nel 2030 è prevista per il prossimo 28 novembre. Una speciale commissione decretetà, in base ai voti ottenuti dai vari stati del mondo, dove si svolgerà Expo 2030.