Garbatella, vandalizzata sede FdI della Meloni: "A piazzale Loreto c'è posto"

Alcune scritte sono comparse sui muri esterni della sede di Fratelli d'Italia nel quartiere Garbatella, a Roma. "A Piazzale Loreto c'è posto", firmato "arsud": in verde con la bomboletta spray, la scritta è apparsa al fianco della saracinesca del nucleo Garbatella del partito.

Sui muri della sede sono stati inoltre affissi dei manifesti con la scritta "Zona partigiana. Roma sud antifa".

La sede

In quella sezione ha iniziato a muovere i primi passi nella politica la Premier Giorgia Meloni. Sdegno bipartisan per il gesto. Il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani, in una nota esprime "ferma condanna per le ignobili scritte comparse questa notte a Roma alla sede della Garbatella di Fratelli d'Italia". Lo afferma Milani in una nota. "A Piazzale Loreto c'è posto", si legge sul muro della sede: "Atti intimidatori che sono ormai frequenti presso le sedi di Fratelli d'Italia - prosegue -. Il clima di odio è papabile in alcune zone della città e questo non giova alla democrazia e alla civile convivenza. Auspico che la sinistra sappia riconoscere che ci sono sacche di estremisti e prenda le distanze da simili atti intimidatori"