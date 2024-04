Gare d'appalto, a Roma il trucco per vincere: basta sottopagare i dipendenti

Vincere una gara d'appalto, ecco il trucco alla romana basta sottopagare il dipendenti ed è possibile praticare il 25 per cento di ribasso rispetto ai prezzi di mercato.

A scoprire come una società di distribuzione di bevande riusciva a praticare prezzi stracciati è stata la Guardia di Finanza che, insieme all'Inps ha scoperto all'interno di uno stabilimento di distruzione nel territorio di Fiumicino, ben 288 dipendenti che lavoravano pur essendo in carico ad un'altra società, scoperta poi essere una società “cartiera”, costituita ad hoc per addossarle gli oneri fiscali e contributivi, che somministrava il personale “dipendente” a imprese bisognevoli per le lavorazioni. Con tale meccanismo sarebbe stato omesso il versamento di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per oltre 6,5 milioni di euro.

Violato il contratto di lavoro con condizioni peggiorative

Inoltre, è stata riscontrata la violazione di alcune pattuizioni del Contratto Collettivo Nazionale della categoria, con il peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti. I rappresentanti legali delle due società, fornitrice e utilizzatrice dei lavoratori, sono stati anche denunciati per l’ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta di manodopera.