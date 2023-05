Grande giornata di corse a Capannelle: Dettori trionfa nel premio Parioli

All'ippodromo di Capanelle anche il 1° maggio è stato una giornata di corse. Tra le 9 corse che si sono disputate sulla grande pista, due erano le più attese: il premio Regina Elena e il premio Parioli. Al Premio Parioli ha trionfato Lanfranco “Frankie” Dettori.

In sella a “Vero Atleta”, il celebre fantino ha vinto la corsa da un miglio dedicata ai cavalli di tre anni, nonostante le difficoltà dovute alla pioggia che è caduta sulla città per tutta la giornata. “Sono felicissimo e al tempo stesso emozionato - ha commentato Dettori - il Parioli era uno dei pochi premi a mancare nel mio ricco palmares e ho dovuto aspettare 35 anni per vincerlo, ma adesso finalmente ci sono riuscito proprio nell’ultimo anno della mia carriera”. Dopo un inizio di gara in cui altri cavalli come “Saputello”, “Amabile” e “Blatant”, Dettori ha preso in mano le redini della gara, oltre che del suo cavallo, e ha staccato gli avversari tagliando il traguardo.

Il premio Regina Elena

Il premio Regina Elena è un'altra gara sul miglio, dedicata però alle cavalle femmine da tre anni. A vincere il premio Regina Elena è stato Christian Demuro, in sella alla cavalla “Shavasana”. La gara è stata assai combattuta, con l'avversaria “Estrosa”, di proprietà dell'allenatore della Juve Allegri e guidata dal fantino Alessio Satta, che ha dato battaglia fino alla fine. Qui Lanfranco Dettori è arrivato terzo, cavalcando “Aquila Reale”.