Gualtieri, la foto con Lukaku fa scoppiare l'ira dei laziali: "E' di parte"

Il sindaco Gualtieri sotto attacco. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la foto con il neo acquisto dell'As Roma Romelu Lukaku: l'immagine postata sui social ha fatto scattare l'ira dei tifosi laziali. "Va bene la fede calcistica ma il sindaco di Roma non può esser così di parte", si legge in uno dei tanti post di insulto.

Operazione simpatia? L'ennesimo autogol

D'altronde lo stile comunicativo di Gualtieri non funziona. Non ha mai funzionato e anche le operazioni simpatia si trasformano in autogol: è accaduto con la chitarra, una volta, due, tre, dieci. Alla fine era diventata una sorta di macchietta. Ora è il turno del romanismo, ma qui - a differenza di strimpelli neanche troppo fluidi - si entra nella sfera che rasenta la religione. Foto in tribuna, foto in trasfera, foto in coppa, foto per lo stadio. Ora l'ultima trovata: la foto con il neo acquisto Lukaku. Una "genialità" del suo staff di comunicazione che ha creato l'effetto contrario: i romanisti lo sbeffeggiano, i laziali lo attaccano. Pensantemente e inattaccabilmente. Il sindaco di Roma può esser romanista, laziale, juventino: lo sono stati i predecessori di Gualtieri ma non l'hanno mai sbandierato così goffamente e così spudoratametne.

Il sindaco di Roma è il sindaco di tutti.

Il sindaco di Roma è prima di tutto il sindaco di tutti. Gualtieri sta dimostrando una lontananza dalla realtà senza precedenti: con la città che scoppia di rifiuti, senza un piano reale o un progetto vero, con i cantieri del Giubileo che paralizzano la città ancora mezza vuota, lui sorride maldestramente con Lukaku (per fortuna non ha incontrato i topi che banchettano all'ombra del Colosseo...).

Anche i romanisti lo attaccano: con lui in Tribuna la Roma perde quasi sempre

I romanisti non lo vedono benissimo - con lui in tribuna sono più le partite perse che quelle vinte - e ora i laziali iniziano a odiarlo non solo politicamente.

Il tweet dei laziali

"Non si tratta di fede politica - scrivono su un tweet da Lazio Liberta Aps -. Nessun sindaco, di destra, centro e di sinistra (Veltroni, Rutelli, Alemanno, Marino o Raggi) è stato prima d’ora così spudoratamente di parte. Roberto Gualtieri è invece sempre in prima linea a ostentare la sua fede giallorossa, come da foto in cui novello Cesare si affretta a genuflettersi ai piedi dei mecenati a stelle e strisce. E per converso non una parola di condanna degli atti di vandalismo di Ciampino, per cui più di una persona dovrà ricomprare la macchina distrutta. Non una parola sull’orrenda gazzarra che ha costretto alla fuga l’arbitro Taylor, aggredito a sputi e sediate con la sua famiglia. Perdoni l’ardire, signor Sindaco, ma la domanda sorge spontanea: conta prima o poi di invitare in Campidoglio anche la signora Martina proprietaria della Panda distrutta a Ciampino? E ancora, risolta la fondamentale questione “der centravanti”, si applicherà meglio a realizzare la nuova ZTL, a coordinare più decentemente Ama e Atac, a fare la tanto decantata “città del quarto d’ora”? Insomma, sbrigata la questione dei circenses si occuperà finalmente anche del panem? Sommessamente, i Laziali (che se non lo sapesse sono anche suoi concittadini). È gradita risposta. Cordialità.

La scommessa

Stiano tranquilli i ragazzi di Lazio Liberta Aps: non gli arriverà nessuna risposta. Siamo pronti a scommetterci una pizza prima del prossimo derby.