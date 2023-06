Il baccalà sbarca alla Garbatella: fiera del pesce tipico della cucina romana

Il baccalà sbarca alla Garbatella: arriva la quarta edizione del Roma Baccalà, la fiera del pesce tipico della cucina romana. Tre serate all'insegna della tradizione e della cultura culinaria romana.

Fino al 25 giugno in piazza Damiano Sauli degustazioni, showcoocking, laboratori per i piccoli, incontri culturali e ricette speciali. Nelle prossime serate gli avventori potranno assaggiare le ricette tipiche a base di baccalà: dai filetti fritti in guazzetto, al baccalà in umido. Spazio anche alle altre ricette regionali e alle sperimentazioni. Quest'anno sarà l'occasione anche per un contest speciale: “Porta la baffa noi ti diamo la piazza!”. Il contest, lanciato nelle scorse settimane, ha visto la partecipazione di numerosi cuochi amatoriali. Tra questi ne sono stati selezionati tre che si alterneranno in delle sessioni showcooking. Una giuria composta di giornalisti, insieme ai pareri dati dagli avventori decreteranno il vincitore domenica sera.

L'inaugurazione dell'evento avvenuta con un talkshow di apertura che ha visto la partecipazione del presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e dell'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, e moderato da Francesca Rocchi.

Ispirazioni in cucina

Lo spazio “Ispirazioni in Cucina” sarà animato ogni giorno da una serie di showcooking che metteranno in rilievo le molteplici declinazioni e interpretazioni del baccalà in cucina: dai piatti della tradizione romana e laziale, alle sperimentazioni e ai gusti esotici. Ci sarà anche spazio per le altre sagre simili in tutta Italia: la Sagra di Mammola di Catanzar, lo stocco di Messina, Reggio Calabria ecc.