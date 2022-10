Il Comune di Roma taglia gli stipendi, De Santis: "Integrativo congelato"

Inflazione, caro bollette e stupendi Comune Roma: "Mentre l'inflazione galoppa e i rincari delle bollette impattano drammaticamente su stipendi oramai inadeguati al caro-vita, il Campidoglio - stando a quanto evidenziato in una nota sindacale - non avrebbe corrisposto ai propri dipendenti, nella busta paga di ottobre 2022, parte delle spettanze economiche previste dal vigente Contratto Collettivo Integrativo di Roma Capitale e relative al semestre gennaio-giugno 2022".

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis, che aggiunge: "Un comportamento ingiustificabile anche alla luce del delicato momento a cui stanno facendo fronte molte famiglie italiane. Sindaco e Assessore al Personale, in un momento così delicato, dovrebbero impegnarsi a rafforzare il sistema di welfare. Al contrario, giunge questo taglio alle già leggerissime buste paga. Per la serie: oltre al danno la beffa. Un atteggiamento che, vogliamo sperare, rientri immediatamente, con la dovuta integrazione dello spettante".