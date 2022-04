Il Covid non ferma il tennis. Gli Internazionali d'Italia verso il sold out

Nonostante il Covid continui a viaggiare tra le persone, la prossima edizione degli Internazionali potrebbe rivelarsi da record. L’evento si appresta infatti a toccare il primato degli incassi e a toccare quota 200mila presenza di spettatori paganti.

Tutto grazie ai grandi campioni che solcheranno il campo, da Djokovic a Iga Swiatek, da Sinner a Sonego, ma soprattutto grazie anche al ritorno al 100 per certo della capienza.

La 79esima edizione degli Internazionali Bnl

Dunque, la 79esima edizione degli Internazionali Bnl torna sugli spalti dopo due anni difficili causati dalla forte limitazione alla capienza. Due anni dove – comunque – il torneo ha mantenuto la sua presenza, cercando di rispettare l’appuntamento storico ai Foro Italico. La risposta degli appassionati può già essere definita eccellente, con un miglioramento dell'11% nella prevendita rispetto al 2019, e con tutte le condizioni per poter stabilire il record d'incasso della manifestazione.

Anche quest’anno il torneo si giocherà con la formula definita "combined event", che vede i match del tabellone femminile alternarsi a quelli del maschile. Ad oggi, otto dei primi dieci giocatori della classifica ATP e tutte le prime dieci classificate della classifica WTA hanno confermato la loro partecipazione al torneo, a cominciare dai numeri uno al mondo, Novak Djokovic e Iga Swiatek. Mentre fra gli azzurri, saranno ammessi di diritto al tabellone principale Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Camila Giorgi.

"Bentornati Internazionali”, ha salutato l’evento Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute. “Si prospetta un pubblico come per le edizioni pre pandemia. Vero è che non ci siamo fermati neanche in questi due anni durissimi per il Covid, abbiamo trovato uno spazio, quello consentito dalle regole, per non spezzare il filo, per non interrompere un'emozione. È stata una scommessa che adesso possiamo dire di aver vinto".

