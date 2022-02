Il Csm apre il cantiere dei "marescialli": al via la prevenzione anti sisma

Online la gara per svolgere servizi tecnici e prevenzione anti sisma presso la sede di Roma del Consiglio superiore della magistratura. A comunicarlo l'Agenzia del demanio. Il complesso sul quale verranno realizzati gli interventi comprende lo storico Palazzo Marescialli.

L'Agenzia del demanio ha comunicato la pubblicazione del bando di gara per gli interventi su tre beni: "Palazzo Marescialli", che comprende il fabbricato principale e quello accessorio del "Villino Monteverde" a piazza dell`Indipendenza, "Palazzo Battaglia" e "Villino Castelnuovo", in Via San Martino della Battaglia, "Palazzo Palestro" in via Palestro.

Al via i rilievi anti sisma e la diagnosi energetica

Le attività da eseguire, su una superficie lorda complessiva di circa 11 mila mq, riguardano il rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, con cui sarà possibile acquisire piena conoscenza dello stato di fatto dei beni coinvolti; la verifica della vulnerabilità sismica e le eventuali proposte di intervento, la diagnosi energetica; la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per il miglioramento sismico. L`iniziativa si inserisce negli interventi di prevenzione del rischio sismico che l`Agenzia del Demanio sta portando avanti a livello nazionale su uffici, sedi e presidi di funzioni pubbliche.

Importo a base d'asta di 350 mila euro

I risultati dei rilievi e delle indagini, da restituire tutti in modalità BIM, vanno inoltre ad alimentare il processo di digitalizzazione delle informazioni sul patrimonio dello Stato, alla base di una gestione, manutenzione e valorizzazione degli immobili sempre più programmata ed efficiente. La procedura di gara, gestita in forma telematica, prevede un lotto unico per un importo a base d`asta pari a circa 350 mila euro.