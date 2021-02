Il vaccino arriva con l'Aeronautica: 1,2 milioni di dosi entro il week-end

Entro la fine del week-end arriveranno all'aeroporto dell'Aeronautica militare di Pratica di Mare più di 1,2 milioni di dosi del vaccino Astrazeneca, nell'ambito dell'Operazione Eos.

Va avanti l’”Operazione Eos” della Difesa per la distribuzione dei vaccini anti-coronavirus. Presso l’Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale, sono in programma gli arrivi di 547.200 dosi di AstraZeneca per venerdì 19 febbraio, 754.806 per domenica 28 febbraio e 470.258 per giovedì 4 marzo (per un totale di 1.772.264 dosi).

Nei giorni successivi agli arrivi, dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, avverrà la distribuzione nelle varie Regioni con il concorso di Sda e delle Forze armate, secondo il piano predisposto dal Comando di vertice interforze della Difesa su richiesta della struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. Per tutte le tipologie di vaccini, secondo le richieste del servizio sanitario regionale e locale, la Difesa prevede di costituire, inoltre, delle postazioni vaccinali fisse e mobili (Presidi Vaccinali Difesa- Pvd) attraverso la riconversione dei "Drive Through Difesa", attualmente operativi in tutta Italia per effettuare i tamponi e contribuire, insieme al Ministero della Salute, all'attività di screening ( da lunedì 22 si parte alla Cecchignola). Su richiesta, il personale sanitario delle Forze armate sarà disponibile per eventuale somministrazione anche con team mobili nelle Rsa o a domicilio per i cittadini con difficoltà motorie.