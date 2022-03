Il volo di Icaro su Roma, Lauro De Bosis torna a vivere in un romanzo

Lauro De Bosis, l'intellettuale che sfidò il regime volando su Roma per poi morire tragicamente in volo, torna nella capitale grazie al romanzo del giornalista Giovanni Grasso.

Lauro De Bosis, intellettuale, poeta, tragico aviatore, è una figura complessa e allo stesso tempo interessante da analizzare. Un dandy che, nel periodo del fascismo e delle restrizioni, parlava e praticava la libertà. Un uomo che non aveva paura del regime, tanto da sfidarlo, sia clandestinamente che apertamente.

Il romanzo del giornalista parlamentare e saggista Giovanni Grasso riparte proprio da qui e, in un racconto fra storia e mito, fa prendere vita al coraggio di Lauro De Bosis, descrivendo la società degli anni '30 e la capitale del periodo fascista. Un coraggio per molto tempo dimenticato o comunque poco raccontato che il consigliere del Presidente della Repubblica per la stampa e la comunicazione ha deciso di condividere in un romanzo edito Rizzoli.