Ilary Blasi, l'Isola dei Famosi e il progetto segreto svelato dalle carte

L’Isola dei Famosi è ripartita e a condurla ancora una volta c’è Ilary Blasi. “Il meglio deve ancora venire…” ribadisce con fare ammiccante la conduttrice del reality, ma noi non abbiamo voglia di aspettare ed è per questo che ho chiesto alle mie Napoletane di svelarci qualche news sul futuro di Ilary anche in vista del suo compleanno che cade il prossimo 28 aprile. Le carte parlano di novità che porteranno a una nuova stabilità e, si inizia proprio dal lavoro.

Certo, di trambusto nella sua vita ultimamente ce ne è stato parecchio ma, da quello che dicono le mie carte, a questo punto serve ritrovare certezze importanti per ricominciare a mettere ordine nella vita. Se le cose non possono più continuare come erano state impostate, è bene prendere un’altra strada, l’importante è farlo con la piena consapevolezza che tutto deve cambiare e bisogna per questo sapersi lasciar andare al nuovo specie se si decide di lasciarsi coccolare da un nuovo amore. Non si può avere la pretesa di poter tenere tutto sotto controllo, l’unica condizione per affrontare questo risveglio è accettare di rimettersi in gioco completamente.

Frangetta e boccoli d'oro non bastano

Ora Ilary, se ci hai deliziato con una nuova frangetta e dei boccoli d’oro quasi a volerci documentare il tuo recupero, tieni ben presente che anche la tua mente deve allenarsi quotidianamente per imparare a rinnovarsi così da non disperdere più inutilmente le energie in pensieri e progetti dettati dalla rabbia. Devi stimolare dentro di te una vera e propria curiosità verso il nuovo. Nella stesa fa capolino un tuo progetto “quasi segreto” cosa stai facendo? Stai scrivendo un libro che racconta la tua incredibile storia con il Pupone? Oppure è solo un diario. Fortuna che in tutto lo scompiglio che stai vivendo a livello familiare è rimasto ben saldo l’amore, o meglio la complicità con i tuoi figli. Inoltre la fine di certe dinamiche, le mie Napoletane mi dicono che potrà rivelarsi favorevole per la crescita dei tuoi ragazzi.

E poi ecco la conferma: la china riuscirai a risalirla arrivando a provare una vera e propria soddisfazione perché tanto dolore, tanta delusione (sotto certi aspetti non ti è stato risparmiato nulla) finalmente riuscirai a lasciarteli alle spalle e a ricostruirti una vita basata su un equilibrio stabile.

Sta scritto: L'Isola dei famosi 23 sarà un successo"

si La trasmissione quest’anno andrà molto bene e grazie anche a questo ti si apriranno strade diverse e a dir poco insperate, e per la prima volta ti sentirai supportata nel lavoro dall’amore. Tu quando ti muovi hai le idee molto chiare ma ti piace comunque avere un complice con cui condividere strategie e progetti. Finalmente questa cosa l’avrai e ciò ti farà sentire particolarmente motivata. Basta competizioni, finalmente riuscirai a provare il vero gusto della complicità.

Poi c’è l’estate tutta da riorganizzare e vivere in maniera totalmente diversa. Sarà una stagione importante perché ti darà la possibilità di provare il gusto di una stabilità che torna, o meglio di una vita che può riprendere con dei ritmi quasi familiari e sereni pur regalandoti importanti parentesi da dedicare a un amore che deve poter trovare la maniera di mettere radici dentro di te.

Ecco allora il mio consiglio: butta dietro le spalle la rabbia e corri verso il recupero totale che colorerà la tua anima di tinte fino ad ora sconosciute.

