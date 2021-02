Istat dice che la Provincia di Roma si sta mangiando il Lazio

Secondo i dati dell'Istat la Provincia di Roma si sta mangiando il Lazio. Quasi il 74% dei residenti della regione è infatti concentrato nella provincia della Capitale. Mentre si va "svuotando" Frosinone.

Nel corso del 2018 e del 2019 l’Istat ha svolto le prime due rilevazioni del Censimento permanente della popolazione previsto dall’art. 3 della legge 221/2012. La realizzazione del censimento ha comportato un netto cambiamento di strategia rispetto alla rilevazione diretta, esaustiva e a cadenza decennale su tutti gli individui e tutte le famiglie che ha caratterizzato i censimenti fino al 2011. Il nuovo censimento si basa, infatti, sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati di fonte amministrativa trattati statisticamente, è realizzato ogni anno ed è inserito all’interno del Sistema Integrato dei Registri statistici gestito dall’Istat.

I dati disponibili riguardano gli anni 2018-2019 e sono stati ottenuti con due indagini annuali sul territorio (una basata sulle liste anagrafiche e l’altra su un campione areale d’indirizzi), condotte su un campione di circa 2.800 comuni (di cui circa 1.100 coinvolti ogni anno e circa 1.700 che effettuano le rilevazioni con rotazione annuale). A queste indagini si affianca l’utilizzo di numerose fonti amministrative integrate, finalizzato al consolidamento dei risultati annuali riferiti alla totalità dei comuni italiani. La sintesi dei principali risultati dice che la popolazione censita nel Lazio al 31 dicembre 2019 ammonta a 5.755.700 unità, con una riduzione di 17.376 abitanti (-3,0) rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2011 il numero dei residenti è aumentato di 252.814 unità (+5,6 in media ogni anno). Rispetto al 2011, i residenti aumentano nelle province di Roma e di Latina con un incremento medio, rispettivamente, del +7,8 e del +4,0. La provincia in cui la popolazione residente diminuisce di più è Frosinone, che perde circa 15 mila residenti (-3,9‰ in media annua). Quasi il 74% dei residenti è concentrato nella provincia di Roma dove la densità abitativa nell’arco di otto anni sale da 745 a 793 abitanti per km2. Il comune più popoloso è Roma con 2.808.293 residenti, quello più piccolo è Marcetelli, in provincia di Rieti, con 69 abitanti. La struttura per genere della popolazione residente si caratterizza per una maggiore presenza di donne, sono 2.976.519, il 51,7% del totale