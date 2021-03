Istat, Giacomoni dice che il M5S è stato smentito sulla povertà sconfitta

“L’Istat certifica che la povertà non è stata abolita, anzi è aumentata. Il postulato base della narrazione mediatica del M5S è stato smentito dai freddi numeri". Lo dice il deputato di FI Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza degli azzurri.

"Ci avevano raccontato dal balcone di Palazzo Chigi che il Reddito di cittadinanza avrebbe risolto la pratica povertà nel Paese, anzi che proprio grazie ad esso molti non avrebbero subito le conseguenze della crisi sociale ed economica causata dalla pandemia da Covid-19. - continua Giacomoni - Invece, nel 2020 le persone in povertà assoluta in Italia sono aumentate di oltre un milione. Di fronte a questo dato di fatto è bene che qualcuno si scusi e ammetta di aver preso la più grossa cantonata della storia repubblicana del Paese e ora, approfittando di una guida esperta, non ostacolino un serio progetto di riforma degli ammortizzatori sociali che il nuovo governo di unità nazionale dovrà mettere in campo, rivedendo tutto ciò che non ha funzionato del reddito di cittadinanza, per lenire le grosse ferite sociali causate dalla pandemia e dagli errori del passato”, conclude.