La Ferragni resta in mutande: intimo e t-shirt a 15 euro e sconti fino al 60%

Il Pandoro gate di Chiara Ferragni ricade pesantemente anche sul suo negozio di abbigliamento a via del Babuino. Pochissime vendite, prezzi troppo alti e un'antipatia dilagante verso la bionda influencer finita nello scandalo della falsa beneficienza.

Ecco allora che in questi giorni negli outlet da via Frattina a via del Corso stanno spopolando i saldi speciali legati al brand Ferragni. Mutande scontate del 60%, maglie e 10 euro, pigiami a metà prezzo.

Il crollo del brand

Altro che crisi superata. Il brand della Ferragni è in crollo verticale e anche i dipendenti sarebbero stati già messi in preavviso per una possibile chiusura o riduzione di personale. Fatto sta che gli affari più grossi gli stanno facendo i temporary store e gli outlet del centro che hanno fatto incetta dei vestiari griffati dalla bella Chiaretta.

A metà prezzo abitini e intimo

Non solo, ci sono anche i saldi ufficiali on line gestiti proprio dal gruppo Ferragni: lucidalabbra, ombretti, correttori, prodotti per il make up marchiati con l’occhio della Ferragni. Però si arriva al 50% di sconto sia sull’intimo che sul vestiario in genere: dalle felpe, alle microgonne, agli abiti e abitini da sera, per arrivare ai piumini e alle giacche che di partenza avevano prezzi non proprio trascurabili (fra 400 e 800 euro). Un taglio della metà del prezzo può fare gola anche ai più timidi ancora indecisi se seguire nella cattiva sorte come è accaduto nella buona la loro beniamina.

Gli outlet

Chi è andato giù duro più della Procura per la Ferragni sono stati proprio i negozianti affaristi romani che stanno vendendo le tshirt by Ferragni a 15, 25 e 35 euro (il prezzo di partenza era minimo 140). La logica è semplice: certi negozi acquistano grosse partite per poi rivenderle quasi a prezzo di costo. L'afflusso importante di persone come per via del Corso rende il gioco facile. E il brand dei sogni fa concorrenza a Zara ed Hm.