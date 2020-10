La Francia ruba il Monte Bianco: il "furto" diventa un caso internazionale

Il furto della cima del Monte Bianco all'Italia da parte della Francia diventa un caso internazionale: gli inglese del The Guardian parlano della disputa spiegando come non è la prima volta che le due nazioni litigano per l'area del Rifugio Torino, e la Lega chiede al Governo di ricorrere ai tribunali internazionali.

Sulle colonne del quotidiano britannico si legge: “L'Italia ha riacceso una controversia con la Francia sui diritti al confine del Monte Bianco dopo che le autorità francesi hanno imposto misure che hanno invaso il territorio italiano. Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri italiano, che in passato ha alimentato tensioni con la Francia su altre questioni, ha detto di aver scritto una lettera formale di reclamo al governo francese tramite l'ambasciata italiana a Parigi esprimendo il suo "forte disappunto" per " interferenza ”sulla vetta alpina più alta. Non è la prima volta che i paesi litigano per l'area circostante il Rifiugio Torino. Nel 2015, il sindaco di Chamonix, Eric Fournier, ha ordinato alle guide alpine di chiudere l'accesso al ghiacciaio del Gigante sul versante italiano. All'epoca, Fournier sosteneva che l'accesso fosse negato per motivi di sicurezza. Ma la mossa, avvenuta pochi mesi dopo che le autorità francesi hanno utilizzato i bulldozer per spostare un marker di confine a 150 metri in territorio italiano, ha provocato indignazione tra i leader di Courmayeur”.

Dopo la mobilitazione di Fratelli d'Italia, ripresa anche dal The Guardian, anche la Lega va all'attacco: “Ricorrere ai tribunali internazionali per difendere la sovranità italiana. Il contenzioso sul Monte Bianco tra Italia e Francia va risolto una volta per tutte, nelle sedi opportune e soprattutto senza fughe in avanti. Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Di Maio affinché proceda in questa direzione. L'annessione unilaterale di un pezzo simbolico di Italia da parte della Francia è un abuso. Dov’è l’Europa tanto celebrata da Macron? Governo e Ue battano un colpo”, scrivono in una nota i deputati Paolo Formentini, vicepresidente commissione Esteri, Alessandro Giglio Vigna, capogruppo commissione Politiche Ue, ed Eugenio Zoffili, capogruppo commissione Esteri.