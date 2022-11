La Guardia di Finanza sequestra articoli contraffatti per un milione di euro

Gli uomini delle Fiamme Gialle, nel mettere in atto un piano straordinario di controlli nella Capitale, hanno trovato e sequestrato un milione e mezzo di articoli contraffatti o non a norma. Tra questi giocattoli, articoli di cancelleria e soprattutto dispositivi hi-tech.

I finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano di Roma hanno condotto delle ispezioni in alcuni magazzini in via dell'Omo, via Appia Nuova, via di Torrevecchia e via della Cisternola. Durante le operazioni di controllo sono stati trovati 54000 articoli, tra cui matite, bottoni, cover per iPhone, batterie, orologi e cinturini. Sono stati rivenuti anche 20000 giocattoli, tutti non a norma secondo le leggi italiane ed europee. Ma soprattutto sono stati rivenuti 1,2 milioni di prodotti elettronici dotati di un immeritato marchio CE. Infatti erano tutti dispositivi non a norma come power bank e batterie di ricambio contraffatte. Tutti dispositivi che rischiavano di surriscaldarsi e prendere fuoco. La Guardia di Finanza stima che, se fosse stato immesso sul mercato, il materiale sequestrato avrebbe fruttato più di un milione di euro.

I tre titolari dei magazzini, tutti e tre di nazionalità cinese, sono stati denunciati alla procura per frode commerciale e importazione di prodotti con segni falsi. Il procedimento è ora nella fase delle indagini preliminari.