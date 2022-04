La Lega Roma festeggia 500 nuovi iscritti. Becchetti: “Una soddisfazione”

La Lega Roma, in appena un giorno di tesseramento ha raccolto ben 500 nuovi iscritti. Lo rende noto il coordinatore romano, Alfredo Becchetti.

“ Per noi è una grandissima soddisfazione – ha sottolineato Becchetti – perché siamo in un momento importante della nostra politica di radicamento sul territorio. La Lega piace, attira consensi e il record di 500 nuovi iscritti in appena un giorno è la prova che la politica di responsabilità che stiamo portando avanti dà i suoi frutti”,