Lucarelli e le fatiche di Ercole con Gualtieri: le persone non sono numeri

Il commercio a Roma arranca. Lo sa bene Monica Lucarelli, assessore alle Attività Produttivee alle Pari Opportunità della giunta Gualtieri, che una volta preso l’assessorato ha trovato il percorso ben più in salita di quanto avesse potuto immaginare. Le carte però le lanciano un bonus: a prezzo di impegno e fatica ora dovrebbe comunque iniziare a vedere concretizzarsi qualcosa di buono.

Una cosa però è ormai certa per lei: gestire e inquadrare le persone non è come far quadrare i numeri. Nel primo caso, come nel secondo ci sono regole da applicare ma sui numeri queste portano a un risultato quasi certo, con le persone no. I risultati pertanto per lei rimangono incerti nonostante il suo impegno.

La stesa che ho aperto per l’assessore Lucarelli mi parla poi della sua ambizione e della sua determinazione che, nonostante siano state messe a dura prova da una serie di avvenimenti stressanti, sia positivi che negativi, ora stanno riacquistando quel giusto vigore tanto da permetterle di riprendere con fermezza la corsa verso grandi obiettivi. Questo per Monica Lucarelli è importantissimo, da quanto leggo nelle carte, perché è sempre pronta a dare tutta sé stessa nel lavoro a patto però di avere costantemente chiaro qual è l’obiettivo da raggiungere. D’altro canto già il 2020, ma ancor di più il 2021, sono stati anni caratterizzati da incisivi scombussolamenti che hanno alla fine determinato la scelta di una nuova rotta. Ora Monica Lucarelli veleggia su acque più calme, anche se poco conosciute e, la tranquillità ritrovata, le permetterà di procedere con sicurezza.

Le carte che aggiungo alla stesa, mi segnalano però una sorta di resa dei conti, che non è neanche così lontana. Quella che vedo, assessore Lucarelli, non è però una resa dei conti che verranno a chiedere a lei ma, al contrario, sarà lei a presentarla al sindaco Gualtieri. La sua abitudine ad affrontare il lavoro in maniera diretta e con sistematicità la porterà infatti, a sollecitare il rispetto di quella che lei ritiene essere una sorta di road map dalla quale non è possibile allontanarsi se si vuole rimanere coerenti alle promesse fatte ai romani in campagna elettorale. Che succede se non le presteranno il giusto ascolto e non le permetteranno di procedere così come lei ritiene giusto? Prima cercherà di pensare a una formula per temporeggiare, poi inizierà a imbastire un piano B che potrebbe portala fuori da una squadra che, a suo dire, non procede come si dovrebbe. Le sfide non la spaventano, come non teme il ricominciare, l’unica cosa che le procura frustrazioni è il vedere dissolversi il suo impegno tra chiacchiere e tempo perso.

Le carte però mi dicono, assessore Lucarelli, che la pazienza e la perseveranza che mette nel suo lavoro porterà i suoi frutti oltre a una certa solitudine che comunque non le pesa e non la preoccupa. Traguardi importanti li ha già raggiunti ma mi creda, riuscire nell’intento che si è posta, quando ha preso l’assessorato, sarà un’esperienza che le potrebbe donare la sensazione di aver definitivamente finito una sorta di gavetta tanto da poter finalmente pretendere di spiccare il volo.

