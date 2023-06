Luis Sal contro Fedez ma lo youtuber si prenderà la sua rivincita. E' scritto

La diatriba tra Fedez e Luis Sal sul podcast Muschio Selvaggio è finita con un vero e proprio divorzio. Poi solo poche parole: “Dillo a mamma, dillo all’avvocato” quelle usate da Luis Sal per comunicare la fine di una collaborazione che durava dal 2017. Da oggi nuovi incontri lavorativi apriranno per Luis Sal più che una nuova strada, una vera e propria autostrada.

Luis Sal appartiene al segno dei Gemelli, perché è nato il 18 giugno 1997 a Bologna. Lui per tutti è però figlio del web, quindi lo si considera un apolide. Ora è alle prese con questo “divorzio” ma forse, non è da escludere che sia stata proprio qualche congiuntura del suo cielo astrale a consigliargli di metter fine a una storia lavorativa in cui si riconosceva sempre meno.

Cosa dicono le Napoletane

Mischio le mie Napoletane, per questo youtuber, ormai ex migliore amico ed ex socio di Fedez nel podcast Muschio Selvaggio, e la stesa si apre con delle carte che esprimono una sorta di senso di sollievo, direi come quella che si prova quando finalmente si riesce a togliere un sassolino dalla scarpa.

Louis Sal, youtuber da milioni di follower su YouTube e Instagram, nonostante la sua giovanissima età (o forse proprio per quella) unisce alla serietà con cui porta avanti il suo impegno lavorativo una vera e propria intolleranza verso chi guarda e gestisce con leggerezza un’attività come la sua. E’ il primo a voler vivere e divertirsi ma, allo stesso tempo, ama la sua professione tanto che è difficile, per chi gli sta accanto, riuscire a tracciare una linea di confine lì dove finisce Luis Sal ed inizia il suo lavoro e viceversa. Lui e il lavoro sono ormai da sempre una cosa sola tanto che quel suo intuito, apparentemente un po’ maldestro, ma sicuramente geniale, sembra scorrergli nelle viscere insieme allo stesso sangue che lo alimenta.

Prendere la decisione di chiudere con Fedez, decisione che sembrerebbe avere i toni dell’irreversibilità, non è stato certo semplice, ma ad un certo punto Luis Sal ha sentito fortissima l’esigenza di fare un po’ quello che si definisce un giro di boa per liberarsi da certi vincoli che ormai erano divenuti restrizioni. Si cresce professionalmente, e non solo, se si ha la capacità di dire un sì, o un no, al momento giusto. Lui, anche se dimostra una certa pigrizia, ha fame sempre di cose nuove e quando gli capitano le coglie con la stessa velocità con la quale un felino agguanta la sua preda.

Incontrare Fedez è stata una svolta ma...

C’è da aggiungere poi che le carte parlano chiaro: se essersi imbattuto in Fedez è stato sicuramente importante, la fortuna negli incontri non è finita e proprio l’estate che sta iniziando sarà portatrice di nuove conoscenze e nuovi contatti lavorativi che faranno partire situazioni ad oggi inesplorate e veramente fortunate, proprio sul lato lavorativo. Come dire: morto un Fedez se ne fa un altro, tantopiù che le capacità non mancano.

Il consiglio delle mie carte è a dir poco lapidario: procedi e cresci usando come unico lume il tuo intuito. Oggi sei uno youtuber, in altri tempi saresti forse stato un poeta per la capacità che hai di raccontare la vita agli altri.

