Meteo Roma 12 agosto, nuova ondata di caldo: sole e temperature a 37 gradi

Nel weekend è atteso il ritorno dell'anticiclone africano che farà schizzare di nuovo le temperature fino a 37 gradi. Sole e caldo fino a dopo ferragosto. Venti deboli.

Il 12 agosto nel dettaglio

Per tutta la giornata sole a picco e temperature in forte risalita. I venti saranno ancora deboli settentrionali. Le temperature sono previste in aumento, soprattutto di giorno con picchi superiori ai 36-37°C alle ore 13

Meteo mare Lazio

Mare poco mosso su tuttala costa della regione. Ponza: sereno, venti da Nord a 9 nodi, temperatura dell'acqua 25.8 °C, altezza dell'onda 0,3 m.

Meteo Roma 13 agosto

Ancora alta pressione con sole pieno e cielo sereno. Impazza Nerone: minima a 24 gradi e massima a 35.