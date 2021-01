Meteo Roma 13-14 gennaio: nebbie al mattino e freddo, poi domina il sole

Meteo Roma 13 gennaio: nubi al mattino, simili alla nebbia, poi il sole sarà la dominante della giornata, insieme al freddo.

Al mattino il termometro segnerà 1 grado ma la temperatura percepita arriverà a due gradi sotto lo zero. La massima toccherà gli 11 gradi. Il sole sorge alle 7,35 e tramonta alle 17,01.

Previsioni per giovedì 14 gennaio: nuvoloso al mattino poi cielo limpidissimo. Temperature in risalita comprese tra 6 e 13 gradi. In serata sferzata di tramontana che accentuerà la percezione di freddo.

Tendenza per venerdì 15 gennaio: cielo sereno, freddo al mattino con la percepita a 3 gradi sotto lo zero.