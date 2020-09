Meteo Roma 30 settembre: nubi e schiarite ma il maltempo è di nuovo in agguato

Meteo Roma 30 settembre: il secondo giorno di tregua maltempo è nel segno dell'instabilità con alternanza di nuvole e schiarite. In rialzo le temperature con la minima a 13 gradi e la massima a 24.

Al mattino venti orientati da nord, poi la svolta dal quadrante sud che sosterrà il rialzo termico. Il sole sorge alle 7,06 e tramonta alle 18,53.

Previsioni per giovedì 1 ottobre: ancora nubi e schiarite con la temperatura in lievissima crescita e compresa tra 14 e 23 gradi. In arrivo la pioggia.