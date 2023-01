Paura per Niccolò Zaniolo: gli ultrà lo inseguono sotto casa e lo insultano

È stata una nottata di paura, quella tra il 29 e il 30 gennaio, per Nicolò Zaniolo, il trequartista della Roma che da settimane è in rotta con la società e anche con la tifoseria. A seguito della partita contro il Napoli, che ha visto i giallorossi perdere per 2 a 1, alcuni ultrà lo hanno inseguito in macchina minacciandolo e insultandolo. L'inseguimento è avvenuto nei pressi di Casal Palocco.

“Te ne devi andare, se abbiamo perso è colpa tua”, gli hanno gridato. Il calciatore è stato costretto a chiedere l'intervento della Polizia per allontanare i tifosi inferociti. Nelle ore successive a questo fatto, a Trigoria è comparso uno striscione con la scitta: “Via da Trigoria, uomini di poco conto, codardi, approfittatori. Sostegno incodizionato solo per chi rispetta i nostri colori”.

La rottura tra Zaniolo e i giallorossi

Questo è episodio è l'ultimo di una serie di insulti, striscioni e attacchi sui social che Zaniolo sta ricevendo per la sua decisione di lasciare la squadra, accettando proposte da parte di altri club. In particolare sembrerebbe intenzionato a passare al Bournemouth, in cambio di 30 milioni per l'As Roma. A scatenare ulteriormente l'ira dei tifosi è stato il suo rifiuto di rispondere alla convocazione per la partita contro lo Spezia.

Gli insulti non si fermano agli striscioni e ai cori: in città sono apparse molte scritte sui muri e sui social sono molti i commenti e gli insulti rivolti al calciatore e ai suoi familiari. Tanto che la sorella del calciatore li ha ripubblicati commentando: “Provo molta pena per voi”.