Pedaggi A24, per la prima volta quest'anno a Capodanno non aumenteranno

In questo fine d'anno mancherà qualcosa che ogni 31 dicembre a mezzanotte scattava puntuale come i botti di Capodanno: i rincari dell'A25 e A 25.

L'accordo con il quale il governo ha restituito al gruppo Toto la concessione delle autostrade laziali e abruzzesi a partire dal 1° gennaio 2024 prevede il blocco delle tariffe fino al 2032.

L'unica buona notizia

Una buona notizia e sarà una delle poche per chi viaggia in autostrada. Viaggiare sulla rete italiana, infatti, nel 2024 sarà ancora più costoso. La sorpresa per gli automobilisti, arrivata a una manciata di giorni da Capodanno, è contenuta in un articolo inserito nel decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri. A quanto ammonta la doccia gelata? Le indiscrezioni parlavano di un rincaro delle tariffe tra il 2% e il 2,5%, con il dato finale che si è attestato praticamente nel mezzo: +2,3%.

Graze all'accordo

Come riporta il Sole 24 ore, sicuramente non subiranno aumenti i pedaggi lungo le autostrade A24-A25 Roma-L’Aquila-Teramo e diramazione Torano-Pescara. Infatti, l'accordo tra il governo e il gruppo Toto, che ha ottenuto la concessione delle autostrade laziali e abruzzesi a partire dal 1° gennaio 2024, prevede tariffe 'bloccate' fino al 2032. Resta da capire anche cosa succederà nei tratti gestiti dalla concessionaria Autostrada del Brennero, le cui tariffe sono aumentate soltanto una volta tra il 2014 e il 2023, nell'anno 2018. Per il 2024, secondo il meccanismo di calcolo previsto dalla concessione, dovrebbe arrivare un aumento del 2,29%, Una variazione che però deve essere ancora confermata.